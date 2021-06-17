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Нацраду з телерадіомовлення реформують: парламент схвалив закон

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Україна, Четвер 17 червня 2021 11:22
Нацраду з телерадіомовлення реформують: парламент схвалив закон Фото: Рада прийняла закон про реформування Нацради з телерадіомовлення (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні реформують Нацраду з питань телерадіомовлення. Верховна рада прийняла в другому читанні відповідний законопроект №4107.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 302 нардепи.

Згідно з документом, суб'єктами подання на членів Нацради від парламенту є фракції і групи (1 фракція - 1 подання), а також громадські організації та творчі спілки (1 громадська організація - 1 подання).

При цьому голосування відбуватиметься не пакетно, а окремо по кожному кандидату.

Закон не буде регулювати безвиїзні перевірки Нацради, оскільки це прописано у власній інструкції відомства, затвердженої Міністерством юстиції.

Президента уповноважили створювати конкурсну комісію для відбору кандидатур за власною квотою як консультативно-дорадчий орган.

У документі передбачили, що кандидати обов'язково проходять спецперевірку відповідно до закону "Про запобігання корупції", яка триватиме до 25 днів.

Забезпечується і дотримання гендерної рівності. Якщо під час голосування за членів на вакантні посади кілька людей мають однакову кількість голосів, перевага віддається кандидату тої статі, представників якої менше серед уже діючих членів.

Нагадаємо, на початку лютого комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував прийняти в другому читанні відповідний законопроект №4107.

Як писало РБК-Україна, в кінці січня комітет почав напрацювання цього документа до другого читання.

Так, в середині грудня народні депутати підтримали за основу відповідний законопроект №4107.

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