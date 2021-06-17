Нацраду з телерадіомовлення реформують: парламент схвалив закон

В Україні реформують Нацраду з питань телерадіомовлення. Верховна рада прийняла в другому читанні відповідний законопроект №4107.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 302 нардепи.

Згідно з документом, суб'єктами подання на членів Нацради від парламенту є фракції і групи (1 фракція - 1 подання), а також громадські організації та творчі спілки (1 громадська організація - 1 подання).

При цьому голосування відбуватиметься не пакетно, а окремо по кожному кандидату.

Закон не буде регулювати безвиїзні перевірки Нацради, оскільки це прописано у власній інструкції відомства, затвердженої Міністерством юстиції.

Президента уповноважили створювати конкурсну комісію для відбору кандидатур за власною квотою як консультативно-дорадчий орган.

У документі передбачили, що кандидати обов'язково проходять спецперевірку відповідно до закону "Про запобігання корупції", яка триватиме до 25 днів.

Забезпечується і дотримання гендерної рівності. Якщо під час голосування за членів на вакантні посади кілька людей мають однакову кількість голосів, перевага віддається кандидату тої статі, представників якої менше серед уже діючих членів.