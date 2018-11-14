Нацрада внепланово проверит СТБ

Иллюстративное фото (nrada.gov.ua)

Внеплановые проверки из-за несоблюдения правил вещания проведут еще на трех телеканалах

Телеканалу "СТБ" назначили внеплановую выездную проверку в связи с признаками нарушения вещания в день памяти жертв Батуринской трагедии 1708 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацрады по вопросам телевидения и радиовещания.

Указано, что соответствующее решение Нацрада приняла на своем заседании 14 ноября.

В частности, по результатам мониторинга 2 ноября регулятор зафиксировал отсутствие в тот день в эфирном времени информации о Дне памяти Батуринской трагедии во временном промежутке с 00:00 до 6:21. Это является признаком нарушения Правил ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби) и закона "О телевидении и радиовещании".

Следует подчеркнуть, что решение о проведении внеплановых проверок из-за несоблюдения правил вещания Нацрада приняла еще по трем телеканалам.

"На заседании 14 ноября Нацрада рассмотрел результаты мониторинга вещания лицензиатов за 2-е ноября и на их основании решила назначить внеплановые выездные проверки деятельности четырех компаний - ООО " ТРК "Возрождение ТВ", ООО "Телеканал СТБ", ООО "ТРК "Кино ТВ" и ООО "Тотвельд", - говорится в сообщении.

Добавим, что согласно постановлению Верховной рады "О праздновании памятных дат и юбилеев в 2018 году", 2 ноября объявлено в Украине Днем памяти - 310 лет со дня Батуринской трагедии.

Напомним, Нацрада назначила внеплановую проверку телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") из-за демонстрации некорректного изображения карты Украины в прямом эфире, а именно без полуострова Крым.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале ноября Нацрада по вопросам телевидения и радиовещания объявила предупреждение "Громадському телебаченню" из-за несоблюдения правил вещания в дни памяти и скорби. Так, внеплановую проверку телеканала Нацрада назначила, учитывая результаты мониторинга за 5 сентября - День памяти - 100 лет со дня начала "красного террора" - преступной репрессивной политики коммунистического режима.