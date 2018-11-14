Нацрада проведет внеплановую проверку NewsOne из-за карты Украины без Крыма

Фото: заседание Нацрады (nrada.gov.ua)

Такое решение регулятор принял на заседании 14 ноября

Национальная рада по вопросам телевидения и радиовещания назначила внеплановую проверку телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") из-за демонстрации некорректного изображения карты Украины в прямом эфире, а именно без полуострова Крым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацрады.

Указано, что такое решение регулятор принял на заседании 14 ноября.

Ведомство мониторингом за 7 ноября зафиксировало, что в передаче "Утро с NewsOne" в прямом эфире была продемонстрирована карта Европы "Крупнейший торговый партнер-покупатель", на которой материковую часть Украины выделено цветом без оккупированной Россией Автономной Республики Крым. При этом Крым был выделен цветом, идентичным с Российской Федерацией.

Отмечается, что ведущий без ссылки на источник назвал такую ​​карту графикой относительно позиций Европы по торговле.

Подчеркивается, что регуляторный орган обнаружил в таких действиях телеканала признаки нарушения сразу нескольких статей законов "О телевидении и радиовещании" и "Об информации". В виду этого Нацрада назначила внеплановую выездную проверку телеканала NewsOne.

Напомним, в октябре Нацрада назначила внеплановую выездную проверку телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") в связи с непредоставлением информации об изменениях в структуре собственности.

РБК-Украина также сообщало, что в случае введения санкций против телеканалов "112 Украина" и NewsOne закроют только последний из них.