Нацрада позапланово перевірить СТБ

Ілюстративне фото (nrada.gov.ua)

Позапланові перевірки через недотримання правил мовлення проведуть ще на трьох телеканалах

Телеканалу "СТБ" призначили позапланову виїзну перевірку у зв'язку з ознаками порушення мовлення у день вшанування пам’яті жертв Батуринської трагедії 1708 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Вказано, що відповідне рішення Нацрада ухвалила на своєму засіданні 14 листопада.

Зокрема, за результатами моніторингу 2 листопада регулятор зафіксував відсутність того дня в ефірному часі інформації про День пам’яті Батуринської трагедії у часовому проміжку з 00:00 до 06:21. Це є ознакою порушення Правил ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та закону "Про телебачення і радіомовлення".

Слід підкреслити, що рішення про проведення позапланових перевірок через недотримання правил мовлення Нацрада прийняла ще щодо трьох телеканалів.

"На засіданні 14 листопада Нацрада розглянула результати моніторингу мовлення ліцензіатів за 2-ге листопада та на їх підставі вирішила призначити позапланові виїзні перевірки діяльності чотирьох компаній - ТОВ "ТРК "Відродження ТБ", ТОВ "Телеканал СТБ", ТОВ "ТРК "Кіно ТВ" і ТОВ "Тотвельд", - сказано у повідомленні.

Додамо, що згідно з постановою Верховної ради "Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2018 році", 2 листопада оголошено в Україні Днем пам’яті - 310 років із дня Батуринської трагедії.

Нагадаємо, Нацрада призначила позапланову перевірку телеканалу NewsOne (ТОВ "Новости 24 години") через демонстрацію некоректного зображення карти України в прямому ефірі, а саме без півострова Крим.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку листопада Нацрада з питань телебачення і радіомовлення оголосила попередження "Громадське телебачення" через недотримання правил мовлення у дні пам'яті і скорботи. Так, позапланову перевірку телеканалу Нацрада призначила з огляду на результати моніторингу за 5 вересня - День пам'яті - 100 років від дня початку "червоного терору" - злочинної репресивної політики комуністичного режиму.