Нацрада объявила предупреждение "Громадському"

Иллюстративное фото (nrada.gov.ua)

Предупреждение объявлено из-за несоблюдения правил вещания в дни памяти и скорби

Национальная рада по вопросам телевидения и радиовещания объявила предупреждение "Громадському телебаченню" из-за несоблюдения правил вещания в дни памяти и скорби. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Соответствующее решение было принято по результатам внеплановой проверки.

"По результатам внеплановой проверки решением Национального совета 1 ноября к ОО "Громадське телебачення" г. Киев (спутниковое вещание, логотип "hromadske") применена санкция в виде объявления предупреждения из-за невыполнения ею Правил ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби ) и дни памяти", - отметили в регуляторе.

Указано, что внеплановую проверку телеканала Нацрада назначила 27 сентября 2018 года, учитывая результаты мониторинга за 5 сентября - День памяти - 100 лет со дня начала "красного террора" - преступной репрессивной политики коммунистического режима.

Ведомство в процессе проверки получило информацию о том, что в этот день информация о Дне памяти в эфире вещателя отсутствовала до 07.07, хотя должна распространяться не реже одного раза на два часа эфирного времени.

Так, Нацрада объявила компании предупреждение и в очередной раз призвала вещателей не нарушать Правила ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти и руководствоваться ими при планировании программ и передач.

Напомним, Нацрада по вопросам телевидения и радиовещания назначила внеплановую выездную проверку телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") в связи с непредоставлением информации об изменениях в структуре собственности.

Как писало РБК-Украина ранее, в Нацраде сообщили, что доля украинского языка на региональных и спутниковых украинских телеканалах составляет более 75%. При этом среди телеканалов с наименьшим объемом фактической доли украинского языка - "Третий цифровой" (ООО "Телеконект", Одесская область, 35%), "Думская.TV" (ООО "ТРК "Моя Одесса", Одесская область, 38%), "Южная волна" (ООО "ТРК "Южная волна-ТВ", Одесская область, 43%).