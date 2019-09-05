Нацрада просит суд аннулировать лицензию NewsOne

Иллюстративное фото (facebook.com/newsone.ua)

NewsOne через суд попробуют лишить лицензии

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания направит в суд обращение об аннулировании лицензии телеканала NewsOne. Соответствующее решение огласила исполняющая обязанности главы Нацрады Ольга Герасимюк.

Сообщается, что члены Нацрады единогласно проголосовали за это решение.

"Мы обсудили между собой все детали, учли многие вещи, которые нам показались важными. Вопрос очень сложный и требует взвешенных решений. Национальная рада сделала все, что от нас зависит. Мы применили все наши полномочия, что утвердить данное решение", - отметила Герасимюк.

Также в решении Нацрады говорится, что телеканал в своем эфире допустил разжигание национальной, расовой или религиозной вражды или ненависти. Таким образом, NewsOne обвинили в нарушении закона о телевидении и радиовещании и закона об информации.

Отметим, телеканал раскритиковали за трансляцию выступлений нынешних нардепов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Юрия Бойко, где они заявляли о необходимости возобновить связи с Россией, отменить закон о декоммунизации, а также за заявления других лиц о том, что "на Донбассе воюют донецкие шахтеры, а не российские войска" и так далее.

Напомним, в июле NewsOne отметился скандалом после того, как был анонсирован телемост с телеканалом "Россия". Тогда же президент Украины Владимир Зеленский назвал телемост с Россией дешевым пиаром перед парламентскими выборами.

В результате NewsOne отменил телемост с Россией, объяснив решение тем, что в отношении его журналистов поступали прямые угрозы.