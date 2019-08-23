Нацсовет намерен через суд аннулировать лицензию NewsOne

Фото: NewsOne (facebook.com/newsone.ua)

В результате проверки канала Нацсовет зафиксировал признаки разжигания вражды

Национальный совет по вопросам теле- и радиовещания планирует обратиться в суд после внеплановой проверки телеканала NewsOne. Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил член Нацсовета Сергей Костинский, передает РБК-Украина.

Костинский заявил, что Нацсовет будет обращаться в суд, поскольку в результате проверок в эфире NewsOne были обнаружены признаки разжигания вражды в украинском обществе.

"Я могу сказать, что проверка уже проведена. По результатам этой проверки на 5 сентября вынесено решение. Мы мониторили эфир этого телеканала, в том числе, во время выборов и зафиксировали факты, имеющие признаки разжигания вражды в украинском обществе. И есть проект решения, предусматривающий обращение Национального совета в суд об аннулировании лицензии ", - сказал он журналистам.

Напомним, в июле телеканал NewsOne хотел организовать телемост с государственным каналом "Россия1", на котором вещает пропагандист Дмитрий Киселев. Это вызвало бурную реакцию в обществе и медиа. Президент Владимир Зеленский записал обращение по этому поводу.

Позже в телеканале заявили, что не будут проводить телемост. Однако, ГПУ уже открыла уголовное производство по факту покушения на совершение государственной измены против Украины.