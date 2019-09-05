ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Нацрада просить суд анулювати ліцензію NewsOne

Новини » Суспільство    05.09.2019 - 14:49
Нацрада просить суд анулювати ліцензію NewsOne
Ілюстративне фото (facebook.com/newsone.ua)

NewsOne через суд спробують позбавити ліцензії

Національний рада з питань телебачення і радіомовлення надішле звернення до суду про анулювання ліцензії телеканалу NewsOne. Відповідне рішення оголосила виконуюча обов'язки голови Нацради Ольга Герасим'юк.

Повідомляється, що члени Нацради одноголосно проголосували за це рішення.

"Ми обговорили між собою всі деталі, врахували багато речей, які нам здалися важливими. Питання дуже складне і потребує виважених рішень. Національна рада зробила все, що від нас залежить. Ми застосували всі наші повноваження, що затвердити дане рішення", - зазначила Герасим'юк .

Також в рішенні Нацради йеться, що телеканал в своєму ефірі допустив розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі або ненависті. Таким чином, NewsOne звинуватили в порушенні закону про телебачення і радіомовлення та закону про інформацію.

Відзначимо, телеканал розкритикували за трансляцію виступів нинішніх нардепів від ОТЗЖ Віктора Медведчука і Юрія Бойка, де вони заявляли про необхідність відновити зв'язки з Росією, скасувати закон про декомунізацію, а також за заяви інших осіб про те, що "на Донбасі воюють донецькі шахтарі, а не росіяни війська "і так далі.

Нагадаємо, в липні NewsOne відзначився скандалом після того, як був анонсований телеміст з телеканалом "Росія". Тоді ж президент України Володимир Зеленський назвав телеміст з Росією дешевим піаром перед парламентськими виборами.

В результаті NewsOne скасував телеміст з Росією, пояснивши рішення тим, що стосовно його журналістів надходили прямі погрози.

Шустер підписав контракт з телеканалом "Україна"
Новини України телеканалылицензияНацрада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся