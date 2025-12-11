Нацполіція зафіксувала 185 тисяч воєнних злочинів та 900 тисяч причетних до них осіб

Делегація Національної поліції України зустрілась із сенаторами та представниками Посольства України в США, Міністерства юстиції США, підрозділів Федерального бюро розслідувань, Гельсінської комісії Конгресу та Бюро міжнародної правоохоронної співпраці INL.

Воєнні злочини РФ

Українські слідчі розповіли про понад 185 тисяч воєнних злочинів, задокументованих Нацполіцією, та про роботу на деокупованих територіях, де фіксуються катівні, масові поховання, руйнування цивільної інфраструктури і наслідки російських обстрілів.

Окремо в Центрі з розслідування порушень прав людини та воєнних злочинів презентували українську міжвідомчу систему "Воєнний злочинець". Вона містить дані про майже 900 тисяч осіб, причетних до злочинів проти України, включно з військовими, співробітниками спецслужб, учасниками фільтраційних структур, пропагандистами та найманцями приватних військових компаній.

Українська делегація передала американській стороні профілі 11 громадян США, які вважаються зниклими безвісти або перебувають у полоні Росії, та надала оновлену інформацію щодо злочинів, скоєних проти 109 американських громадян.

Під час зустрічей у ФБР українська сторона представила деталізовані аналітичні матеріали щодо діяльності ПВК "Вагнер", "Редут" та інших проксі-структур Росії, їхньої присутності у країнах Африки, Близького Сходу, Латинської Америки та Європи, джерел фінансування та маршрутів вербування.

Окремим аспектом переговорів стала російська гібридна діяльність, зокрема, застосування безпілотників у повітряному просторі європейських держав. Українська поліція надала аналіз понад сотні інцидентів із так званими "невідомими дронами", які протягом року фіксувалися у країнах Європи, включно з випадками, що призводили до тимчасового припинення роботи аеропортів.

