Нацполиция зафиксировала 185 тысяч военных преступлений и 900 тысяч причастных к ним лиц

Делегация Национальной полиции Украины встретилась с сенаторами и представителями Посольства Украины в США, Министерства юстиции США, подразделений Федерального бюро расследований, Хельсинской комиссии Конгресса и Бюро международного правоохранительного сотрудничества INL.

Военные преступления РФ

Украинские следователи рассказали о более чем 185 тысячах военных преступлений, задокументированных Нацполицией, и о работе на деоккупированных территориях, где фиксируются пыточные, массовые захоронения, разрушения гражданской инфраструктуры и последствия российских обстрелов.

Отдельно в Центре по расследованию нарушений прав человека и военных преступлений презентовали украинскую межведомственную систему "Военный преступник". Она содержит данные о почти 900 тысячах человек, причастных к преступлениям против Украины, включая военных, сотрудников спецслужб, участников фильтрационных структур, пропагандистов и наемников частных военных компаний.

Украинская делегация передала американской стороне профили 11 граждан США, которые считаются пропавшими без вести или находятся в плену России, и предоставила обновленную информацию о преступлениях, совершенных против 109 американских граждан.

Во время встреч в ФБР украинская сторона представила детализированные аналитические материалы о деятельности ЧВК "Вагнер", "Редут" и других прокси-структур России, их присутствии в странах Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и Европы, источниках финансирования и маршрутах вербовки.

Отдельным аспектом переговоров стала российская гибридная деятельность, в частности, применение беспилотников в воздушном пространстве европейских государств. Украинская полиция предоставила анализ более сотни инцидентов с так называемыми "неизвестными дронами", которые в течение года фиксировались в странах Европы, включая случаи, которые приводили к временному прекращению работы аэропортов.