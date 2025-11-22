Росіяни розстріляли п'ятьох полонених ЗСУ в районі Покровська

Російські окупанти вчинили черговий воєнний злочин. У Покровському районі Донецької області вороги розстріляли п'ятьох українських військовополонених. За фактом злочину почато розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора України.

Зазначається, що окупанти скоїли злочин 19 листопада 2025 року під час штурму позицій Збройних сил України поблизу селища Котлине Покровського району Донецької області. Окупантам вдалося взяти у полон п'ятьох українських військових.

"Коли обеззброєні українські захисники лежали на землі обличчям донизу, один з окупантів відкрив по них прицільний вогонь з автомата, вбивши їх", - сказано у повідомленні.

Наразі за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України) почато досудове розслідування. Проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії, спрямовані на встановлення усіх обставин злочину та даних росіян, причетних до розстрілу.

"Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", - додали у прокуратурі.