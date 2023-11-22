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Нацполіція розкрила прайс організаторів втечі ухилянтів з України

Середа 22 листопада 2023 12:42
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Нацполіція розкрила прайс організаторів втечі ухилянтів з України Фото: поліція викрила чергову схему незаконного вивезення ухилянтів із України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Українські правоохоронці розкрили деталі "цінника" на послуги затриманих організаторів чергового каналу незаконного переправлення за кордон чоловіків, які ухиляються від військової служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

Правоохоронці зазначили, що групі осіб, які займалися подібним бізнесом на ухилянтах, нині загрожує до дев'яти років ув'язнення.

У поліції оприлюднили деталі прайсу ділків, цінові пропозиції якого залежали від варіанта нелегального виїзду з України, обраного військовозобов'язаними.

Яка ціна на різні способи

  • У НПУ навели приклад, що для переправлення до Молдови вплав через річку ухилянтам пропонували заплатити організаторам каналу 1500 доларів.
  • Пропозиція сховатися у причепах вантажівок і так перетнути кордон оцінювалась у 5 тисяч доларів.
  • Допомогти отримати кваліфікаційні документи моряка організатори каналу переправки обіцяли клієнтам від 2500 до 50 000 доларів.
  • Найбільшим попитом серед ухилянтів мала "послуга" оформлення документів про непридатність до військової служби та внесення недостовірних відомостей до офіційних баз даних для безперешкодного виїзду з України - її вартість коливалася від 5000 до 10500 доларів.

"Зловмисники запевняли чоловіків, що мають "зв'язки" у військкоматах, а на пунктах пропуску у них є свої люди, тому гарантували клієнтам стовідсотковий результат", - розповіли в поліції.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці у Львові викрили незаконну схему переправлення ухилянтів за кордон за допомогою фейкових пенсійних посвідчень. Виїзд бажаючим коштував 11 тисяч євро.

Нагадаємо також, нещодавно українські правоохоронці викрили ще одну схему переправки військовозобов'язаних до Молдови.

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