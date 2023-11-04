Пенсійне за 11 тисяч євро. Поліція викрила схему незаконного вивозу ухилянтів за кордон

Правоохоронці у Львові викрили незаконну схему переправлення ухилянтів за кордон.Виїзд охочим обходився в 11 тисяч євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ України.

"Два мешканці Львова використовували підроблені пенсійні по інвалідності, щоб переправляти через кордон ухилянтів", - повідомили в міністерстві.

За словами правоохоронців, під час обшуків у фігурантів справи було вилучено чотири мільйони гривень.

"Клієнтів" знаходили завдяки рекомендаціям тих, кому вже допомогли незаконно виїхати з України. Така послуга коштувала 11 тисяч євро", - пояснили в МВС.

Нагадаємо, вчора, 3 листопада, народний депутат, який організував схему для ухилянтів, отримав підозру.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в державі ввели воєнний стан. Зокрема, чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків.

Попри це, в Україні постійно викривають схеми незаконного виїзду за кордон. Зокрема, в Одеській області рецидивіст організував схему вивезення ухилянтів до Придністров’я.

А до того правоохоронці викрили ще одну схему переправлення військовозобов’язаних до Молдови.

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