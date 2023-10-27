До Молдови на човнах та пішки: викрито ще одну схему переправлення ухилянтів

Правоохоронці викрили ще одну схему переправлення військовозобов’язаних до Молдови, до якої причетна мешканка Чернівецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора .

Правоохоронці повідомили про підозру уродженці Чернівецької області у незаконному переправленні військовозобов’язаних осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК).

За даними слідства, підозрювана разом із співучасниками організували схему незаконного переправлення ухилянтів до Молдови.

Вони підшуковували військовозобов’язаних, які мали намір незаконно перетнути кордон, та за 6 тисяч доларів пропонували переправити їх поза межами пункту пропуску.

Після отримання грошей ухилянтів направляли до Кам’янця-Подільського Хмельницької області для подальшого переміщення через держкордон до Молдови пішки або човнами.

Зазначається, що підозрювана зустрічала їх на автовокзалі у Кам’янці-Подільському, проводила з ними інструктаж, надавала відповідні вказівки та перевозила на автомобілі BMW X6 в напрямку села Стара Ушиця.

Під час переправлення трьох чоловіків правоохоронці затримали їх.

Також встановлено, що за аналогічною схемою підозрювана раніше переправила ще одного чоловіка, який надалі під час допиту повністю повідомив схему, за якою вона його переправляла.

Встановлюються усі обставини вчинення злочинів та вживаються заходи щодо притягнення до кримінальної відповідальності всіх причетних осіб.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення росіян в Україну в державі ввели воєнний стан. Зокрема, чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків.

Так, нещодавно одеського поліцейського та його спільника викрили у незаконному переправленні ухилянтів до Молдови.

До цього СБУ викрила три схеми незаконного виїзду чоловіків за кордон одразу у трьох областях.

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