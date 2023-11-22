Нацполиция раскрыла прайс организаторов побега уклонистов из Украины

Украинские правоохранители раскрыли детали "ценника" на услуги задержанных организаторов очередного канала незаконной переправки за границу мужчин, уклоняющихся от военной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины .

Правоохранители отметили, что группе лиц, которые устроили подобный бизнес на уклонистах, теперь грозит до девяти лет тюремного заключения.

В полиции обнародовали детали прайса дельцов, ценовые предложения которого зависели от варианта нелегального выезда из Украины, выбранного военнообязанными.

Какая стоимость на разные способы

В НПУ привели пример, что для переправки в Молдову вплавь через реку уклонистам предлагали заплатить организаторам канала 1500 долларов.

уклонистам предлагали заплатить организаторам канала 1500 долларов. Предложение спрятаться в прицепах грузовиков и так пересечь границу оценивалось в 5 тысяч долларов.

и так пересечь границу оценивалось в 5 тысяч долларов. Помочь получить квалификационные документы моряка организаторы канала переправки обещали клиентам за сумму от 2500 до 50 000 долларов.

организаторы канала переправки обещали клиентам за сумму от 2500 до 50 000 долларов. Наибольшим спросом среди уклонистов пользовалась "услуга" оформления документов о непригодности к военной службе и внесения недостоверных сведений в официальные базы данных для беспрепятственного выезда из Украины - ее стоимость колебалась от 5000 до 10500 долларов.

"Злоумышленники уверяли мужчин, что имеют "связки" в военкоматах, а на пунктах пропуска у них есть свои люди, поэтому гарантировали клиентам стопроцентный результат", - рассказали в полиции.