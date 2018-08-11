В Нацполиции рассказали о расследовании последних смертельных ДТП

На совещании речь шла о состоянии противодействия дорожно-транспортным происшествиям и ход мероприятий по предотвращению ДТП

Сегодня, 11 августа, состоялось рабочее совещание с участием руководства Министерства внутренних дел (МВД) и Национальной полиции Украины. Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

На совещании глава Нацполиции Сергей Князев проинформировал о ходе расследования двух последних резонансных ДТП в Запорожской и Хмельницкой областях. По его словам, в настоящее время полиция задержала водителя грузовика, который столкнулся с микроавтобусом в Запорожской области, в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Князев отметил, что предварительно установлено, что водитель микроавтобуса не имел никаких разрешительных документов на перевозку пассажиров и осуществление такого вида деятельности. Начальник главного следственного управления Виталий Невгад подчеркнул, что расследование этих ДТП находится под его личным контролем.

"По факту совершения ДТП в Хмельницкой области открыто уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Решается вопрос относительно избрания меры пресечения водителю "Ауди", - сообщил Невгад.

Кроме того, Князев сообщил, что продолжается проведение комплексных мероприятий под условным названием "Перевозчик". По состоянию на 10 августа полиция осмотрела свыше 64 тысячи транспортных средства и обнаружила почти полторы тысячи технически неисправных транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров.

"Почти за 20 дней таких превентивных мероприятий полицейские установили 12,8 тысяч фактов нарушений законодательства, допущенных водителями-перевозчиками пассажиров. Уже выявлено 50 водителей, которые управляли автобусами в состоянии алкогольного опьянения", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция задержала водителя грузовика, в ДТП с которой погибли шесть человек и еще 12 были травмированы.

Кроме того, в Хмельницкой области столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего двое людей погибли и еще четверо получили ранения. По факту открыто производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.