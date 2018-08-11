В Нацполіції розповіли про розслідування останніх смертельних ДТП

На нараді йшлося про стан протидії дорожньо-транспортним пригодам та перебіг заходів з запобігання ДТП

Сьогодні, 11 серпня, відбулася робоча нарада за участю керівництва Міністерства внутрішніх справ (МВС) та Національної поліції України. Про це повідомляє департамент комунікації Національної поліції України.

На нараді глава Нацполіціі Сергій Князєв поінформував про хід розслідування двох останніх резонансних ДТП в Запорізькій і Хмельницькій областях. За його словами, наразі поліція затримала водія вантажівки, що зіткнулася з мікроавтобусом на Запоріжжі, в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Князєв зазначив, що попередньо встановлено, що водій мікроавтобуса не мав жодних дозвільних документів на перевезення пасажирів та здійснення такого виду діяльності. Начальник головного слідчого управління Віталій Невгад наголосив, що розслідування цих ДТП перебуває під його особистим контролем.

"За фактом скоєння ДТП на Хмельниччині відкрите кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху". Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу водію "Ауді", - повідомив Невгад.

Крім того Князєв повідомив, що триває проведення комплексних заходів під умовною назвою "Перевізник". Станом на 10 серпня поліція оглянула понад 64 тисячі транспортних засоби та виявила майже півтори тисячі технічно несправних транспортних засобів, які використовуються для перевезення пасажирів.

"Майже за 20 днів таких превентивних заходів поліцейські встановили 12,8 тисяч фактів порушень законодавства, допущених водіями-перевізниками пасажирів. Вже виявлено 50 водіїв, які керували автобусами в стані алкогольного сп’яніння", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція затримала водія вантажівки, в ДТП з якою загинуло шість людей та ще 12 були травмовані.

Крім того, в Хмельницькій області зіткнулися два легкових автомобілі, внаслідок чого двоє людей загинуло та ще четверо отримали поранення. За фактом відкрите провадження за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України.