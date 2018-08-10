ДТП в Запорожской области: полиция задержала водителя грузовика

Жителя Донецкой области задержали в порядке статьи 208 КПК Украины

В Запорожской области сотрудники полиции задержали водителя грузовика, в дорожно-транспортном происшествии с которым погибли шесть человек и еще 12 получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщается, что 31-летнего жителя города Краматорск Донецкой области задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, сегодня, 10 августа, в Запорожской области возле села Каменское маршрутка столкнулась с грузовиком, в результате чего погибли шесть человек, еще 12 получили травмы. ДТП в Запорожской области произошло около 14:30 на автодороге Харьков-Симферополь, где маршрутное такси столкнулось с "Камазом". На момент аварии в маршрутке находилось 20 человек.

Сейчас на месте аварии работает усиленная следственно-оперативная группа. Полиция установила, что водитель маршрутки осуществлял нерегулярные перевозки. Сейчас с водителем маршрутки проводятся первоочередные следственные действия и в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

По факту ДТП в Запорожской области уже возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения).