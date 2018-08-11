В Хмельницкой области столкнулись легковые автомобили, двое погибших

Также в результате ДТП пострадало четверо людей

В Хмельницкой области вблизи села Лесо-Березовка столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего погибло двое людей, еще четверо были травмированы. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

Как сообщается, авария произошла вечером 10 августа вблизи села Лесо-Березовка Летичевского района. По предварительным данным, 21-летний водитель "Ауди" во время обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Вольво" под управлением 45-летнего жителя Черновицкой области.

"В результате ДТП травмировались четверо людей и еще двое от полученных травм скончались в больнице. Среди погибших – 64-летний отец водителя "Ауди" и его 80-летняя пассажирка", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по факту открыто уголовное производство по ч.3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".

Отмечается, что сейчас решается вопрос о задержании водителя в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напомним, что ранее в Запорожской области возле села Каменское маршрутка столкнулась с грузовиком, в результате чего погибли шесть человек, еще 12 получили травмы.

Кроме того, на трассе Киев-Чоп в Ровненской области грузовик врезался в молоковоз и загорелся, в результате трагедии погиб водитель грузовика.