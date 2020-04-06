Национальный съезд демократической партии США в августе может пройти виртуально

Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Съезд запланирован на 17 августа

Лидер в президентской гонке 2020 от демократов Джо Байден заявил, что Национальный съезд демократической партии, который должен избрать единого партийного кандидата на выборах в ноябре, возможно придется провести виртуально. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Байден подчеркнул, что, возможно, не удастся безопасно собрать тысячи людей в одном месте во время пандемии.

"Мы должны провести съезд. Возможно, придется сделать это виртуально. Я думаю, мы сейчас должны об этом подумать", - сказал Байден и призвал тех, то принимает это решение, прислушаться к экспертам и руководствоваться наукой.

Накануне Национальный демократический комитет объявил о переносе съезда из-за коронавируса с 13 июля на 17 августа.

В то же время Республиканский Национальный съезд должен состояться 24-27 августа в Шарлотте, Южной Каролине.

Ранее сообщалось, что бывший вице-президент Джо Байден лидирует на предварительных выборах (праймериз) в штатах Флорида и Иллинойс.

РБК-Украина писало, что проведение первичных выборов в американском штате Джорджия пришлось перенести почти на 2 месяца из-за опасности распространения коронавируса.