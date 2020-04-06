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Національний з’їзд демократичної партії США у серпні може пройти віртуально

Новини » Політика     06.04.2020 - 05:58
Національний з’їзд демократичної партії США у серпні може пройти віртуально
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

З'їзд запланований на 17 серпня

Лідер на президентських перегонах 2020 від демократів Джо Байден заявив, що Національний з’їзд демократичної партії, який має обрати єдиного партійного кандидата на виборах у листопаді, можливо доведеться провести віртуально. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Байден наголосив, що, можливо, не вдасться зібрати безпечно тисячі людей в одному місці під час пандемії.

"Ми повинні провести з’їзд. Можливо, доведеться зробити це віртуально. Я думаю, ми повинні зараз про це подумати", - сказав Байден і закликав тих, то приймає це рішення, дослухатись до експертів та керуватись наукою.

Напередодні Національний демократичний комітет оголосив про перенесення з’їзду через коронавірус з 13 липня на 17 серпня.

У той же час Республіканський Національний з’їзд має відбутись 24-27 серпня у Шарлотті, Південній Кароліні.

Раніше повідомлялося, що колишній віце-президент Джо Байден лідирує на попередніх виборах (праймеріз) в штатах Флорида та Іллінойс.

РБК-Україна писало, що проведення первинних виборів в американському штаті Джорджія довелося перенести майже на 2 місяці через небезпеку розповсюдження коронавіруса.

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