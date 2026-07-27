До "Національного кешбеку" долучилися ще два банки: хто приєднався та скільки виплачують

Головне: Нові банки-партнери: До державної програми приєдналися Alliance bank та KredoBank. Відтепер накопичувати та отримувати кешбек можна через 22 банки.

До державної програми приєдналися Alliance bank та KredoBank. Відтепер накопичувати та отримувати кешбек можна через 22 банки. Масштаби та охоплення: До програми залучено понад 2 тисячі виробників, 422 тисячі товарів та майже 1,5 тисячі торговельних мереж.

До програми залучено понад 2 тисячі виробників, 422 тисячі товарів та майже 1,5 тисячі торговельних мереж. Умови нарахування: Компенсація становить 5% або 15% за купівлю товарів українського виробництва (максимум - 3 000 гривень на місяць).

Компенсація становить 5% або 15% за купівлю товарів українського виробництва (максимум - 3 000 гривень на місяць). Важливий дедлайн: Накопичені раніше кошти потрібно використати до 31 липня 2026 року включно.

У відомстві розповідають, що за останні два місяці кількість учасників програми збільшилася майже на пів мільйона осіб. Наразі щомісячні виплати "Національного кешбеку" отримують уже понад 5 мільйонів українців.

Повідомляють, що розширення мережі банків-партнерів зробить програму доступнішою для жителів різних регіонів та дозволить користувачам обрати банк, послугами якого вони вже користуються.

Як працює "Національний кешбек"

Користувачам програми нараховується компенсація за купівлю товарів українського виробництва за диференційованою моделлю - 15% або 5% залежно від товару.

Перевірити розмір кешбеку можна на сторінці "Національний кешбек" або за допомогою сканера штрихкодів у застосунку "Дія" в однойменному розділі.

Максимальна сума кешбеку становить 3000 гривень.

Наразі до програми вже долучилися:

понад 2 тисячі українських виробників;

українських виробників; понад 422 тисячі товарів українського виробництва;

товарів українського виробництва; майже 1,5 тисячі торговельних мереж та окремих магазинів по всій країні.

На що можна витратити кошти

Накопичений кешбек можна використати для:

оплати комунальних і поштових послуг;

купівлі продуктів харчування, ліків і книжок українського виробництва;

благодійних внесків, зокрема донатів на підтримку ЗСУ.

Перелік магазинів, де можна придбати українські товари з кешбеком, доступний на порталі "Зроблено в Україні".

Водночас у міністерстві нагадали, що кошти, накопичені у попередньому циклі "Національного кешбеку", зокрема кешбек на пальне та виплати за програмою "Зимова підтримка", можна використати до 31 липня 2026 року включно. Після цього невикористані кошти повернуться до державного бюджету, а сама програма продовжить працювати у звичайному режимі.

Як долучитися до програми

Для участі в програмі потрібно: