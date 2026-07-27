До "Національного кешбеку" долучилися ще два банки: хто приєднався та скільки виплачують

До державної програми "Національний кешбек" приєдналися ще два банки - Alliance bank та KredoBank. Тепер кількість банків-партнерів зросла до 22.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки та довкілля України.
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У відомстві розповідають, що за останні два місяці кількість учасників програми збільшилася майже на пів мільйона осіб. Наразі щомісячні виплати "Національного кешбеку" отримують уже понад 5 мільйонів українців.
Повідомляють, що розширення мережі банків-партнерів зробить програму доступнішою для жителів різних регіонів та дозволить користувачам обрати банк, послугами якого вони вже користуються.
Користувачам програми нараховується компенсація за купівлю товарів українського виробництва за диференційованою моделлю - 15% або 5% залежно від товару.
Перевірити розмір кешбеку можна на сторінці "Національний кешбек" або за допомогою сканера штрихкодів у застосунку "Дія" в однойменному розділі.
Максимальна сума кешбеку становить 3000 гривень.
Наразі до програми вже долучилися:
Накопичений кешбек можна використати для:
Перелік магазинів, де можна придбати українські товари з кешбеком, доступний на порталі "Зроблено в Україні".
Водночас у міністерстві нагадали, що кошти, накопичені у попередньому циклі "Національного кешбеку", зокрема кешбек на пальне та виплати за програмою "Зимова підтримка", можна використати до 31 липня 2026 року включно. Після цього невикористані кошти повернуться до державного бюджету, а сама програма продовжить працювати у звичайному режимі.
Для участі в програмі потрібно:
Нагадаємо, з 1 травня в Україні стартував новий етап програми "Національний кешбек", у межах якого накопичення коштів розпочалися заново. Спочатку невикористані кошти першого етапу планували анулювати з 1 липня, однак цей термін продовжили до 1 серпня. Водночас на початку липня українці отримали останню виплату кешбеку за квітень у межах першого етапу програми.