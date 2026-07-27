К "Национальному кешбэку" подключились еще два банка: кто присоединился и сколько выплачивают

К государственной программе "Национальный кешбэк" присоединились еще два банка - Alliance bank и KredoBank. Теперь количество банков-партнеров выросло до 22.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики и окружающей среды Украины.
Главное:
В ведомстве рассказывают, что за последние два месяца количество участников программы увеличилось почти на полмиллиона человек. В настоящее время ежемесячные выплаты "Национального кешбэка" получают уже более 5 миллионов украинцев.
Сообщается, что расширение сети банков-партнеров сделает программу более доступной для жителей разных регионов и позволит пользователям выбрать банк, услугами которого они уже пользуются.
Пользователям программы начисляется компенсация за покупку товаров украинского производства по дифференцированной модели - 15% или 5% в зависимости от товара.
Проверить размер кешбэка можно на странице "Национальный кешбэк" или с помощью сканера штрихкодов в приложении "Дия" в одноимённом разделе.
Максимальная сумма кешбэка составляет 3000 гривен.
В настоящее время к программе уже присоединились:
Накопленный кешбэк можно использовать для:
Список магазинов, где можно приобрести украинские товары с кэшбеком, доступен на портале "Сделано в Украине" .
В то же время в министерстве напомнили, что средства, накопленные в предыдущем цикле "Национального кешбэка", в частности кешбэк на горючее и выплаты по программе "Зимняя поддержка", можно использовать до 31 июля 2026 года включительно. После этого неиспользованные средства вернутся в государственный бюджет, а сама программа продолжит работу в обычном режиме.
Для участия в программе требуется:
Напомним, с 1 мая в Украине стартовал новый этап программы "Национальный кешбэк", в рамках которого накопления средств начались заново. Первоначально неиспользованные средства первого этапа планировали аннулировать с 1 июля, однако этот срок продлили до 1 августа. В то же время, в начале июля украинцы получили последнюю выплату кешбэка за апрель в рамках первого этапа программы.