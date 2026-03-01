"Національний кешбек" змінили: за які покупки українці отримають більше і навпаки (список)

З 1 березня 2026 року програма "Національний кешбек" змінює правила. Відтепер вона працює за диференційованою моделлю - нарахування залежать від категорії куплених товарів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.
Головне:
У міністерстві нагадали, що Кабінет міністрів ухвалив зміни до програми "Національний кешбек", тож тепер запущено "оновлену модель стимулювання громадян віддавати перевагу українським товарам".
Раніше кешбек нараховувався у розмірі 10% на всі товари, проте з 1 березня програма працює за диференційованою моделлю з двома рівнями кешбеку залежно від категорії товарів - 5% або 15%.
Такий підхід, за словами експертів, дозволяє посилити підтримку наших виробників у тих категоріях, де українські товари стикаються з агресивним імпортом.
Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев розповів, що за півтора роки роботи програми "Національний кешбек" до неї долучилися 4,9 млн активних користувачів.
Тим часом обсяг покупок українських товарів уже перевищив 63 млрд гривень.
"Бачимо, що кешбек впливає на споживчу поведінку громадян - більше українців обирають українське", - наголосив посадовець.
Він додав, що перехід на диференційований кешбек - це більш точний і гнучкий підхід, який дозволить "посилити попит на українське там, де присутній значний обсяг імпорту і є потенціал для заміщення його частини місцевими товарами".
"Водночас ми зберігаємо право і надалі калібрувати програми відповідно до запиту від виробників та ситуації на ринку", - зауважив представник уряду.
Згідно з інформацією Мінекономіки, 5% кешбеку нараховується на товари українського виробництва у тих категоріях, де частка імпорту в споживчому кошику - нижча за 35%.
Йдеться, зокрема, про:
До цих категорій потрапляють також напої та продукти:
Тим часом 15% кешбеку нараховується на споживчі товари українського виробництва в категоріях, де частка імпорту в споживчому кошику перевищує 35%.
Тут йдеться, зокрема, про непродовольчі товари:
А також про окремі продукти харчування та напої:
Покупцеві для участі в програмі необхідно:
"Під час оформлення картки слід дати згоду на обробку транзакцій, а після відкриття - перевірити в "Дії", чи коректно обрана картка", - порадили українцям.
Тим часом продавці та виробники, щоб долучитися до програми, повинні подати заяву про приєднання на порталі "Дія".
При цьому торгова точка має бути на загальній системі оподаткування і приймати оплату картками.
Виробник же може бути на будь-якій системі оподаткування.
Для того, щоб отримати нарахування в межах програми "Національний кешбек", потрібно:
Тим часом перевірити, чи бере участь товар у програмі, можна:
Витратити отриманий кешбек можна на:
Насамкінець важливо пам'ятати, що грошові кошти, зараховані на спеціальний рахунок "Національний кешбек", можуть бути використані до 30 червня 2026 року.
При цьому готівкове зняття коштів - неможливе (передбачена тільки можливість безготівкової оплати за деякі товари та послуги).
