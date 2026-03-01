RU

Общество Образование Деньги Изменения

"Национальный кэшбэк" изменили: за какие покупки украинцы получат больше и наоборот (список)

С сегодняшнего дня "Национальный кэшбек" работает по-новому (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

С 1 марта 2026 года программа "Национальный кэшбек" меняет правила. Отныне она работает по дифференцированной модели - начисления зависят от категории купленных товаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Читайте также: Оплата "пластиком" и гаджетами: на что украинцы тратят больше всего денег с карточек

Главное:

  • Отказ от "единой ставки": с 1 марта вместо стабильных 10% кэшбэка на все товары действует дифференцированная модель - 5% или 15%.
  • Поддержка украинского: размер кэшбэка на ту или иную категорию покупок зависит от доли импорта в потребительской корзине.
  • Актуализация данных: проверить кэшбэк на конкретный продукт или товар можно через сканер штрихкодов в приложении "Дія".
  • Важные ограничения: кэшбэк наличными снять нельзя, а все накопленные средства нужно потратить до 30 июня 2026 года.

Почему "Национальный кэшбек" сегодня изменился

В министерстве напомнили, что Кабинет министров принял изменения в программу "Национальный кэшбек", и теперь запущена "обновленная модель стимулирования граждан отдавать предпочтение украинским товарам".

Раньше кэшбек начислялся в размере 10% на все товары, однако с 1 марта программа работает по дифференцированной модели с двумя уровнями кэшбека в зависимости от категории товаров - 5% или 15%.

Такой подход, по словам экспертов, позволяет усилить поддержку наших производителей в тех категориях, где украинские товары сталкиваются с агрессивным импортом.

Теперь за украинские товары можно получить 5% или 15% кэшбэка (инфографика: madeinukraine.gov.ua/national-cashback)

Как кэшбек влияет на потребительское поведение

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев рассказал, что за полтора года работы программы "Национальный кэшбек" к ней присоединились 4,9 млн активных пользователей.

Между тем объем покупок украинских товаров уже превысил 63 млрд гривен.

"Видим, что кэшбек влияет на потребительское поведение граждан - больше украинцев выбирают украинское", - подчеркнул чиновник.

Он добавил, что переход на дифференцированный кэшбек - это более точный и гибкий подход, который позволит "усилить спрос на украинское там, где присутствует значительный объем импорта и есть потенциал для замещения его части местными товарами".

"В то же время мы сохраняем право и в дальнейшем калибровать программы в соответствии с запросом от производителей и ситуации на рынке", - отметил представитель правительства.

За какие товары и продукты начислят 5% кэшбэка

Согласно информации Минэкономики, 5% кэшбека начисляется на товары украинского производства в тех категориях, где доля импорта в потребительской корзине - ниже 35%.

Речь идет, в частности:

  • об аптечных товарах;
  • о товарах для сада и огорода;
  • об автотоварах.

В эти категории попадают также напитки и продукты:

  • безалкогольные напитки;
  • горячие напитки;
  • сладости;
  • кондитерские изделия;
  • снеки;
  • консервированные продукты;
  • овощи и фрукты;
  • рыба и морепродукты;
  • масло;
  • мясо и мясные изделия;
  • молочные продукты (кроме твердых и мягких сыров);
  • соусы и приправы;
  • хлеб;
  • свежая выпечка;
  • мука;
  • другие товары для выпечки;
  • крупы и бобовые (кроме макарон, гречки, овсяных);
  • замороженные продукты;
  • яйца;
  • другая бакалея.

"Национальный кэшбек" охватывает уже более 392 450 товаров от более 1955 производителей (инфографика: madeinukraine.gov.ua/national-cashback)

За какие товары и продукты начислят 15% кэшбэка

Между тем 15% кэшбэка начисляется на потребительские товары украинского производства в категориях, где доля импорта в потребительской корзине превышает 35%.

Здесь речь идет, в частности, о непродовольственных товарах:

  • косметике;
  • средствах гигиены;
  • бытовой химии;
  • товарах для дома (электроника, бытовая техника);
  • товарах для ремонта и строительства;
  • товарах для хобби и отдыха;
  • игрушках и товарах для детей;
  • товарах для животных;
  • канцелярии;
  • книгах;
  • одежде;
  • обуви.

А также об отдельных продуктах питания и напитках:

  • твердых сырах;
  • мягких сырах;
  • некоторых видах макаронных изделий;
  • некоторых видах круп (гречневые, овсяные);
  • вине.

Кто и как может присоединиться к программе

Покупателю для участия в программе необходимо:

  • зарегистрироваться в приложении "Дія";
  • выбрать один из банков-участников программы;
  • открыть в нем карту "Национальный кэшбек".

"При оформлении карты следует дать согласие на обработку транзакций, а после открытия - проверить в "Дії", корректно ли выбрана карта", - посоветовали украинцам.

Между тем продавцы и производители, чтобы присоединиться к программе, должны подать заявление о присоединении на портале "Дія".

При этом торговая точка должна быть на общей системе налогообложения и принимать оплату карточками.

Производитель же может быть на любой системе налогообложения.

Присоединиться к программе "Национальный кэшбэк" можно онлайн (инфографика: madeinukraine.gov.ua/national-cashback)

Как получить кэшбэк и на что потратить

Для того, чтобы получить начисления в рамках программы "Национальный кэшбэк", нужно:

  • покупать товары от украинских производителей (которые участвуют в программе) в магазинах-участниках;
  • оплачивать покупки картами, по которым предоставлено разрешение на передачу информации о транзакциях;
  • дождаться выплаты 5% или 15% кэшбэка за покупку украинских товаров на специальный счет "Национальный кэшбэк" (выплаты за предыдущий месяц будут зачисляться на карту в конце следующего месяца).

Тем временем проверить, участвует ли товар в программе, можно:

Потратить полученный кэшбэк можно на:

  • коммунальные услуги;
  • почтовые услуги;
  • продукты питания украинского производства в магазинах и супермаркетах;
  • украинские лекарственные средства и медицинские изделия;
  • книги и другую печатную продукцию;
  • благотворительность - на донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.

В завершение важно помнить, что денежные средства, зачисленные на специальный счет "Национальный кэшбек", могут быть использованы до 30 июня 2026 года.

При этом наличное снятие средств - невозможно (предусмотрена только возможность безналичной оплаты за некоторые товары и услуги).

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько кэшбэка возвращают украинцам за покупки, сделанные в декабре.

Кроме того, мы объясняли, как растут цены на продукты, транспорт и связь - что подорожало в Украине в начале года больше всего.

Читайте также, почему менялись цены на продукты и можно ли сдержать их рост.

Министерство экономикиНациональный кэшбекБизнесДенежные переводыДияВыплатыСупермаркетыМагазиныТовары