"Национальный кэшбэк" изменили: за какие покупки украинцы получат больше и наоборот (список)

С 1 марта 2026 года программа "Национальный кэшбек" меняет правила. Отныне она работает по дифференцированной модели - начисления зависят от категории купленных товаров.
Главное:
В министерстве напомнили, что Кабинет министров принял изменения в программу "Национальный кэшбек", и теперь запущена "обновленная модель стимулирования граждан отдавать предпочтение украинским товарам".
Раньше кэшбек начислялся в размере 10% на все товары, однако с 1 марта программа работает по дифференцированной модели с двумя уровнями кэшбека в зависимости от категории товаров - 5% или 15%.
Такой подход, по словам экспертов, позволяет усилить поддержку наших производителей в тех категориях, где украинские товары сталкиваются с агрессивным импортом.
Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев рассказал, что за полтора года работы программы "Национальный кэшбек" к ней присоединились 4,9 млн активных пользователей.
Между тем объем покупок украинских товаров уже превысил 63 млрд гривен.
"Видим, что кэшбек влияет на потребительское поведение граждан - больше украинцев выбирают украинское", - подчеркнул чиновник.
Он добавил, что переход на дифференцированный кэшбек - это более точный и гибкий подход, который позволит "усилить спрос на украинское там, где присутствует значительный объем импорта и есть потенциал для замещения его части местными товарами".
"В то же время мы сохраняем право и в дальнейшем калибровать программы в соответствии с запросом от производителей и ситуации на рынке", - отметил представитель правительства.
Согласно информации Минэкономики, 5% кэшбека начисляется на товары украинского производства в тех категориях, где доля импорта в потребительской корзине - ниже 35%.
Речь идет, в частности:
В эти категории попадают также напитки и продукты:
Между тем 15% кэшбэка начисляется на потребительские товары украинского производства в категориях, где доля импорта в потребительской корзине превышает 35%.
Здесь речь идет, в частности, о непродовольственных товарах:
А также об отдельных продуктах питания и напитках:
Покупателю для участия в программе необходимо:
"При оформлении карты следует дать согласие на обработку транзакций, а после открытия - проверить в "Дії", корректно ли выбрана карта", - посоветовали украинцам.
Между тем продавцы и производители, чтобы присоединиться к программе, должны подать заявление о присоединении на портале "Дія".
При этом торговая точка должна быть на общей системе налогообложения и принимать оплату карточками.
Производитель же может быть на любой системе налогообложения.
Для того, чтобы получить начисления в рамках программы "Национальный кэшбэк", нужно:
Тем временем проверить, участвует ли товар в программе, можно:
Потратить полученный кэшбэк можно на:
В завершение важно помнить, что денежные средства, зачисленные на специальный счет "Национальный кэшбек", могут быть использованы до 30 июня 2026 года.
При этом наличное снятие средств - невозможно (предусмотрена только возможность безналичной оплаты за некоторые товары и услуги).
