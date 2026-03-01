"Национальный кэшбэк" изменили: за какие покупки украинцы получат больше и наоборот (список)

Главное:

Отказ от "единой ставки": с 1 марта вместо стабильных 10% кэшбэка на все товары действует дифференцированная модель - 5% или 15%.

с 1 марта вместо стабильных 10% кэшбэка на все товары действует дифференцированная модель - 5% или 15%. Поддержка украинского : размер кэшбэка на ту или иную категорию покупок зависит от доли импорта в потребительской корзине.

: размер кэшбэка на ту или иную категорию покупок зависит от доли импорта в потребительской корзине. Актуализация данных : проверить кэшбэк на конкретный продукт или товар можно через сканер штрихкодов в приложении "Дія".

: проверить кэшбэк на конкретный продукт или товар можно через сканер штрихкодов в приложении "Дія". Важные ограничения: кэшбэк наличными снять нельзя, а все накопленные средства нужно потратить до 30 июня 2026 года.

Почему "Национальный кэшбек" сегодня изменился

В министерстве напомнили, что Кабинет министров принял изменения в программу "Национальный кэшбек", и теперь запущена "обновленная модель стимулирования граждан отдавать предпочтение украинским товарам".

Раньше кэшбек начислялся в размере 10% на все товары, однако с 1 марта программа работает по дифференцированной модели с двумя уровнями кэшбека в зависимости от категории товаров - 5% или 15%.

Такой подход, по словам экспертов, позволяет усилить поддержку наших производителей в тех категориях, где украинские товары сталкиваются с агрессивным импортом.

Теперь за украинские товары можно получить 5% или 15% кэшбэка (инфографика: madeinukraine.gov.ua/national-cashback)

Как кэшбек влияет на потребительское поведение

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев рассказал, что за полтора года работы программы "Национальный кэшбек" к ней присоединились 4,9 млн активных пользователей.

Между тем объем покупок украинских товаров уже превысил 63 млрд гривен.

"Видим, что кэшбек влияет на потребительское поведение граждан - больше украинцев выбирают украинское", - подчеркнул чиновник.

Он добавил, что переход на дифференцированный кэшбек - это более точный и гибкий подход, который позволит "усилить спрос на украинское там, где присутствует значительный объем импорта и есть потенциал для замещения его части местными товарами".

"В то же время мы сохраняем право и в дальнейшем калибровать программы в соответствии с запросом от производителей и ситуации на рынке", - отметил представитель правительства.

За какие товары и продукты начислят 5% кэшбэка

Согласно информации Минэкономики, 5% кэшбека начисляется на товары украинского производства в тех категориях, где доля импорта в потребительской корзине - ниже 35%.

Речь идет, в частности:

об аптечных товарах;

о товарах для сада и огорода;

об автотоварах.

В эти категории попадают также напитки и продукты:

безалкогольные напитки;

горячие напитки;

сладости;

кондитерские изделия;

снеки;

консервированные продукты;

овощи и фрукты;

рыба и морепродукты;

масло;

мясо и мясные изделия;

молочные продукты (кроме твердых и мягких сыров);

соусы и приправы;

хлеб;

свежая выпечка;

мука;

другие товары для выпечки;

крупы и бобовые (кроме макарон, гречки, овсяных);

замороженные продукты;

яйца;

другая бакалея.

"Национальный кэшбек" охватывает уже более 392 450 товаров от более 1955 производителей (инфографика: madeinukraine.gov.ua/national-cashback)

За какие товары и продукты начислят 15% кэшбэка

Между тем 15% кэшбэка начисляется на потребительские товары украинского производства в категориях, где доля импорта в потребительской корзине превышает 35%.

Здесь речь идет, в частности, о непродовольственных товарах:

косметике;

средствах гигиены;

бытовой химии;

товарах для дома (электроника, бытовая техника);

товарах для ремонта и строительства;

товарах для хобби и отдыха;

игрушках и товарах для детей;

товарах для животных;

канцелярии;

книгах;

одежде;

обуви.

А также об отдельных продуктах питания и напитках:

твердых сырах;

мягких сырах;

некоторых видах макаронных изделий;

некоторых видах круп (гречневые, овсяные);

вине.

Кто и как может присоединиться к программе

Покупателю для участия в программе необходимо:

зарегистрироваться в приложении "Дія";

выбрать один из банков-участников программы;

открыть в нем карту "Национальный кэшбек".

"При оформлении карты следует дать согласие на обработку транзакций, а после открытия - проверить в "Дії", корректно ли выбрана карта", - посоветовали украинцам.

Между тем продавцы и производители, чтобы присоединиться к программе, должны подать заявление о присоединении на портале "Дія".

При этом торговая точка должна быть на общей системе налогообложения и принимать оплату карточками.

Производитель же может быть на любой системе налогообложения.

Присоединиться к программе "Национальный кэшбэк" можно онлайн (инфографика: madeinukraine.gov.ua/national-cashback)

Как получить кэшбэк и на что потратить

Для того, чтобы получить начисления в рамках программы "Национальный кэшбэк", нужно:

покупать товары от украинских производителей (которые участвуют в программе) в магазинах-участниках;

оплачивать покупки картами, по которым предоставлено разрешение на передачу информации о транзакциях;

дождаться выплаты 5% или 15% кэшбэка за покупку украинских товаров на специальный счет "Национальный кэшбэк" (выплаты за предыдущий месяц будут зачисляться на карту в конце следующего месяца).

Тем временем проверить, участвует ли товар в программе, можно:

либо на сайте "Зроблено в Україні";

либо с помощью сканера штрихкодов в приложении "Дія".

Потратить полученный кэшбэк можно на:

коммунальные услуги;

почтовые услуги;

продукты питания украинского производства в магазинах и супермаркетах;

украинские лекарственные средства и медицинские изделия;

книги и другую печатную продукцию;

благотворительность - на донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.

В завершение важно помнить, что денежные средства, зачисленные на специальный счет "Национальный кэшбек", могут быть использованы до 30 июня 2026 года.

При этом наличное снятие средств - невозможно (предусмотрена только возможность безналичной оплаты за некоторые товары и услуги).