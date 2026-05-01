У Кабміні розповіли, що буде з програмою "Національний кешбек"

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв повідомив, що програма "Національний кешбек" продовжує демонструвати стабільні результати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Масштаби участі та оцінка програми

Програма "Національний кешбек" отримала високу оцінку серед споживачів і продовжує показувати позитивний ефект у стимулюванні попиту на товари українського виробництва.

Такі висновки містяться в дослідженні, проведеному на замовлення компанії Mastercard у березні-квітні 2026 року, яке аналізувало сприйняття ініціативи та її вплив на поведінку покупців і бізнес.

Згідно з результатами, 67% опитаних українців уже користуються програмою, а 95% з них оцінюють її позитивно або нейтрально. Це підтверджує її широке поширення та доступність для населення.

Вплив на споживчу поведінку

Зазначається, що програма впливає на зміну звичок покупців: 41% учасників заявили, що стали частіше обирати товари українського виробництва.

Серед ключових причин називають фінансову вигоду та простішу ідентифікацію вітчизняної продукції на полицях магазинів.

Ритейлери фіксують зростання продажів українських товарів на рівні 7-9% у період дії програми.

В окремих товарних категоріях наявність кешбеку стає додатковим фактором вибору для споживачів.

Економічний і соціальний ефект

Програма також впливає на фінансову сферу, сприяючи розвитку безготівкових розрахунків і детінізації економіки.

Соціальний аспект також значущий: 63% учасників - це сім'ї з доходом до 40 тис. грн, для яких кешбек стає інструментом економії.

Найбільша частина накопичених коштів витрачається на продукти харчування, ліки та товари першої необхідності.

Окремо зазначається, що близько 70% коштів спрямовується на оплату комунальних послуг.

Позиція міністерства та партнерів

Олексій Соболєв наголосив, що майже 4,8 млн громадян щомісяця використовують програму, а перехід до диференційованих ставок від 5% до 15% дає змогу точніше спрямовувати державну підтримку в найбільш чутливі товарні категорії без збільшення загальних витрат.

Генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові Інга Андрєєва зазначила, що компанія виступає технологічним партнером програми та забезпечує розвиток фінтех-рішень, які об'єднують банки, виробників, ритейл і споживачів.

Вплив на бізнес і розвиток програми

Українські виробники повідомляють про зростання попиту, підвищення впізнаваності брендів і лояльності покупців.

Також програма стимулює оновлення асортименту та перехід на європейські стандарти маркування товарів.

У Міністерстві зазначили, що програма "Національний кешбек" продовжить роботу у звичайному режимі, зберігаючи чинні механізми підтримки споживачів і бізнесу.