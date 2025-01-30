"Національний кешбек" і "Зимова єПідтримка": кому потрібно внести ці кошти до декларації

Нагадаємо, в Україні продовжується виплата грошової допомоги в межах програми "Зимова єПідтримка". Протягом півтора місяця майже половина користувачів застосунку "Дія" вже подали заявки на отримання виплат. За офіційними даними, близько 2,5 мільйона українців оформили допомогу на дітей. Програма діятиме ще півтора місяця, а використати отримані кошти необхідно до 31 грудня 2025 року.

Раніше ми розповідали, що шахраї часто намагаються отримати доступ до банківських рахунків громадян та привласнити їхні гроші під виглядом надання грошової допомоги. РБК-Україна писало, як вберегтися від шахраїв.

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