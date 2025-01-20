ua en ru
Пн, 20 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Українців попереджають про шахрайські схеми з "єПідтримкою": як не втратити власні гроші

Понеділок 20 січня 2025 10:53
UA EN RU
Українців попереджають про шахрайські схеми з "єПідтримкою": як не втратити власні гроші Фото: Грошова допомога в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

Українців застерігають від фейкових повідомлень шахраїв, які пропонують оформлення "єПідтримки". Часто вони намагаються отримати доступ до банківських рахунків громадян та привласнити чужі гроші.

РБК-Україна розповідає із посиланням на МВС України, як вберегтися від шахраїв.

Для того, аби виманити чужі гроші, зловмисники часто створюють підроблені сайти й акаунти, які видають за офіційні платформи. Вони пропонують "отримати виплати" та вимагають перейти за посиланням. Також шахраї просять ввести дані банківської картки, використовуючи їх для несанкціонованого списання коштів.

Як захистити себе від шахраїв

Правоохоронці радять уникати введення даних картки, PIN-коду, логіна та пароля від інтернет-банкінгу, а також одноразових паролів чи SMS-кодів на підозрілих сайтах. Також необхідно перевіряти інформацію про ту чи іншу допомогу лише на офіційних ресурсах.

Важливо пам’ятати, що банки та державні установи не запитують конфіденційну інформацію через соціальні мережі або сторонні сайти.

Якщо ж ви стали жертвою шахраїв, негайно звертайтеся до поліції.

Нагадаємо, в Україні триває виплата грошової допомоги у межах програми "Зимова єПідтримка". Вона триває півтора місяця, і за цей час на отримання виплат через додаток "Дія" подалися вже майже половина його користувачів. За інформацією, виплати на дітей оформили близько 2,5 мільйона українців. Програма триватиме ще півтора місяця, а отримані кошти необхідно використати до 31 грудня 2025 року.

РБК-Україна детально розповідало, як можна оформити та отримати грошову допомогу у межах програми "Зимова єПідтримка".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України єПідтримка Шахраї
NEWS
Інавгурація Дональда Трампа. Що потрібно знати про вступ на посаду нового президента США
Інавгурація Дональда Трампа. Що потрібно знати про вступ на посаду нового президента США
DAILY
"Тут немає НАТО, я – муляр з Данії". Чому іноземці воюють за Україну і що кажуть про росіян
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Тут немає НАТО, я – муляр з Данії". Чому іноземці воюють за Україну і що кажуть про росіян