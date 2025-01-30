"Национальный кэшбек" и "Зимняя еПоддержка": кому нужно внести эти средства в декларацию

Поскольку эти выплаты являются доходом, они подлежат обязательному декларированию через реестр деклараций на портале: portal.nazk.gov.ua.

Доходы должны задекларировать все публичные служащие, которые в 2024 году получили выплаты в рамках "Национального кэшбека" или 1000 гривен "Зимней еПоддержки".

Что нужно указать в декларации

Задекларировать эти доходы в декларации можно следующим образом:

получить выписку о начислении средств в приложении банка;

в разделе 11 декларации "Доходы, в том числе подарки" выбрать:

- вид дохода: "Другое",

- какой именно: "Национальный кэшбек" и/или "Зимняя поддержка",

- источник дохода: "Другое физическое или юридическое лицо",

- тип лица: "Юридическое лицо, зарегистрированное в Украине",

- код ЕГР: 37508596,

- наименование юридического лица: Министерство экономики Украины;

- вид дохода: "Другое", - какой именно: "Национальный кэшбек" и/или "Зимняя поддержка", - источник дохода: "Другое физическое или юридическое лицо", - тип лица: "Юридическое лицо, зарегистрированное в Украине", - код ЕГР: 37508596, - наименование юридического лица: Министерство экономики Украины; в разделе 12.1 "Сведения о банковских счетах" нужно указать учреждение, в котором открыт специальный счет для выплат.

Подать декларацию нужно не позднее 31 марта 2025 года по итогам 2024 года. В ведомстве также отмечают, что полученные средства не облагаются налогом и не учитываются при назначении субсидий и льгот.