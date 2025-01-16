Майже половина користувачів "Дії". Скільки людей подалися на "тисячу Зеленського" з 1 грудня

Фото: скільки людей подалися на "тисячу Зеленського" через "Дію" з 1 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Програма "Зимова єПідтримка" триває вже півтора місяця. На отримання коштів вже подалися в "Дії" майже половина користувачів застосунку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дія".

"За півтора місяця на "Зимову єПідтримку" подалася майже половина всіх користувачів "Дії". Виплати на дітей оформили майже 2,5 млн українців", - йдеться у повідомленні. Загалом на допомогу в "Дії" подались 10 млн українців. При цьому з них: внутрішні переселенці - 14 % заяв;

жінки - 68 % від усіх заяв.