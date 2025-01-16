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Майже половина користувачів "Дії". Скільки людей подалися на "тисячу Зеленського" з 1 грудня

Україна, Четвер 16 січня 2025 18:48
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Майже половина користувачів "Дії". Скільки людей подалися на "тисячу Зеленського" з 1 грудня Фото: скільки людей подалися на "тисячу Зеленського" через "Дію" з 1 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Програма "Зимова єПідтримка" триває вже півтора місяця. На отримання коштів вже подалися в "Дії" майже половина користувачів застосунку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дія".

"За півтора місяця на "Зимову єПідтримку" подалася майже половина всіх користувачів "Дії". Виплати на дітей оформили майже 2,5 млн українців", - йдеться у повідомленні.

Загалом на допомогу в "Дії" подались 10 млн українців. При цьому з них:

  • внутрішні переселенці - 14 % заяв;
  • жінки - 68 % від усіх заяв.

Тисяча Зеленського

Проект "Зимова єПідтримка", яку в народі ще називають "тисячею Зеленського", розроблено Міністерством економіки за участі Мінцифри, Мінсоцполітики. Учасниками проекту є АТ "Укрпошта", технічний адміністратор інформаційної системи, фізичні особи, розрахунковий банк та уповноважені банки.

Кошти, в розмірі 1000 грн, можна витратити на облігації та донати армії, комуналку, лікарні, освіту, транспорт, мобільний зв’язок, страхування, українські книги та ліки з програми "Національний кешбек".

До кінця програми залишається ще півтора місяця. Отриману тисячу необхідно витратити до 31 грудня 2025 року.

Нагадаємо, у листопаді Кабмін затвердив реалізацію плану щодо виплати "тисячі Зеленського". Зокрема, буде витрачено 5 млрд гривень.

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