Національний кешбек за два місяці: українцям виплатять гроші вже цими вихідними

Скільки і за які місяці виплатять

За даними відомства, сума виплат становитиме:

за жовтень - 550,29 млн гривень;

за листопад - 524,02 млн гривень.

Це одні з найбільших виплат за весь час дії програми. Загалом з моменту запуску Національного кешбеку у 2024 році українцям уже перерахували близько 6 млрд гривень.

Скільки людей користуються програмою

Кількість активних учасників перевищила 4 млн осіб. Лише за жовтень і листопад у межах програми українці придбали товарів вітчизняного виробництва більш ніж на 10 млрд гривень.

Як зазначив міністр економіки Олексій Соболев, програма стимулює попит на українські товари та має відчутний позитивний ефект для економіки.

Коли буде виплата за грудень

Виплата кешбеку за грудень 2025 року відбудеться у лютому 2026 року. Це пов’язано з особливостями бюджетного процесу. Перевірити нарахування коштів можна у застосунку "Дія".

На що можна витратити кешбек

Отримані кошти дозволено використати на:

оплату комунальних і поштових послуг;

купівлю продуктів українського виробництва;

лікарські засоби та медичні вироби;

книги та друковану продукцію;

благодійність, зокрема донати на ЗСУ.

Як працює Національний кешбек

Кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю понад 386 тисяч товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі. Перевірити участь товару можна на сайті "Зроблено в Україні" або через сканер штрихкоду в "Дії".

Для участі покупцеві потрібно відкрити картку Національного кешбеку в одному з банків-учасників програми через застосунок "Дія".