Национальный кэшбэк за два месяца: украинцам выплатят деньги уже в эти выходные

В эти выходные правительство начнет выплату Национального кэшбека сразу за октябрь и ноябрь 2025 года. Всего более 4 млн активных пользователей программы получат 1,074 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
По данным ведомства, сумма выплат составит:
Это одни из крупнейших выплат за все время действия программы. Всего с момента запуска Национального кэшбека в 2024 году украинцам уже перечислили около 6 млрд гривен.
Количество активных участников превысило 4 млн человек. Только за октябрь и ноябрь в рамках программы украинцы приобрели товаров отечественного производства более чем на 10 млрд гривен.
Как отметил министр экономики Алексей Соболев, программа стимулирует спрос на украинские товары и имеет ощутимый положительный эффект для экономики.
Выплата кэшбека за декабрь 2025 года состоится в феврале 2026 года. Это связано с особенностями бюджетного процесса. Проверить начисление средств можно в приложении "Дія".
Полученные средства разрешено использовать на:
Кэшбек в размере 10% начисляется за покупку более 386 тысяч товаров украинского производства, зарегистрированных в программе. Проверить участие товара можно на сайте "Сделано в Украине" или через сканер штрихкода в "Дії".
Для участия покупателю нужно открыть карту Национального кэшбэка в одном из банков-участников программы через приложение "Дія".
Ранее РБК-Украина писало, что в 2026 году в Украине могут приостановить программу "Национальный кэшбек" из-за возможной нехватки средств в госбюджете. Выплаты за декабрь 2025 года планируют осуществить в феврале, но если финансирование будет недостаточным, начисление кэшбэка могут остановить уже с 1 января 2026 года.
Также мы писали, что в 2026 году программа "Национальный кэшбек" может изменить условия. Минэкономики проводит оценку ее эффективности за первый год работы, чтобы скорректировать правила и сделать программу более точечной для различных отраслей.