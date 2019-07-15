Нацполіція перейшла на посилений режим перед виборами

Фото: Національная поліція України (mvs.gov.ua)

Поліцейські нестимуть службу у посиленому режимі з 15 по 28 липня

Відсьогодні і до 28 липня Національна поліція працює у посиленому режимі у зв'язку з проведенням виборів у Верховну раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

За словами заступника глави Нацполіції Олександра Фацевича, з початку виборчого процесу територіальними органами Національної поліції зареєстровано 4 157 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.

"Завдання Нацполіції - це збереження всієї документації, яка знаходиться на окружних виборчих дільницях. Крім того, поліцейські забезпечують публічну безпеку та правопорядок під час перевезення бюлетенів. Також наголошую на співпраці зі спостерігачами, які беруть участь у виборчому процесі, та оперативному реагуванні на будь-які порушення у сфері виборчого процесу", - зазначив Олександр Фацевич.

Також, заступник голови Нацполіції наголосив, що від учора вже розпочалося завезення бюлетенів на окружні виборчі дільниці. Відтак з 15 по 28 липня особовий склад Національної поліції переведений на посилений варіант несення служби.

Зазначимо, поліція зареєструвала 109 випадків хуліганства, 133 факти пошкодження майна та 2587 фактів з незаконною агітацією. Також зазначено 422 факта про підкуп виборців.

Нагадаємо, з 9 години 15 липня органи управління і сили Державної служби з надзвичайних ситуацій переведені на посилений режим несення служби перед проведенням виборів в Раду. Організовано цілодобове чергування оперативних груп для здійснення моніторингу обстановки щодо надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, координації дій сил і засобів ДСНС.