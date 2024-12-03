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Національна гвардія України стала спостерігачем Європейських Сил Жандармерії: подробиці

Вівторок 03 грудня 2024 12:02
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Національна гвардія України стала спостерігачем Європейських Сил Жандармерії: подробиці Фото: Нацгвардія стала спостерігачем Європейських Сил Жандармерії (facebook.com mvs.gov.ua)
Автор: Ніна Єланська

Під час засідання Міжвідомчого комітету високого рівня Європейських Сил Жандармерії (EUROGENDFOR) Україна офіційно набула статусу "Спостерігача".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на МВС України.

Повідомляється, що відповідну декларацію про це рішення підписала делегація Національної гвардії на чолі з командувачем Олександром Півненком.

"Національна гвардія України інтегрувалася до європейської спільноти правоохоронних формувань з військовим статусом з метою реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в ЄС та НАТО", - розповіли в МВС України.

Що таке статус "спостерігача"?

Перш за все, рішення про надання Україні цього статусу в Європейських Силах Жандармерії є важливим кроком у євроінтеграційному курсі України, що спрямований на досягнення повноправного членства в ЄС і НАТО.

Статус "Спостерігача" відкриває нові перспективи для Нацгвардії, зокрема:

  • участь у місіях і навчаннях EUROGENDFOR,
  • обмін досвідом,
  • вивчення та впровадження європейських стандартів у сферах забезпечення громадської безпеки, боротьби зі злочинністю та тероризмом.

Це дозволить Україні не лише посилити свій потенціал у сфері громадської безпеки, а й розширити участь у міжнародних заходах і реалізовувати спільні проєкти технічної допомоги.

Європейські Сили Жандармерії (EUROGENDFOR)

Це міжнародне правоохоронне формування з військовим статусом, створене для швидкого реагування на кризові ситуації.

Головна мета полягає у забезпеченні громадської безпеки, правопорядку та стабільності в регіонах, де не діють звичайні цивільні правоохоронні органи.

EUROGENDFOR була створена у 2006 році за ініціативою Франції, Італії, Іспанії, Нідерландів і Португалії. Її статус закріплено у Велсенському договорі від 18 жовтня 2007 року.

До її складу входять країни, які мають власні національні жандармерії або подібні формування, що поєднують поліцейські та військові функції.

Основні завдання EUROGENDFOR:

  1. Забезпечення правопорядку в кризових регіонах, де відсутні місцеві органи влади.
  2. Допомога міжнародним місіям ООН, ЄС чи НАТО у підтримці громадської безпеки.
  3. Тренування і підготовка місцевих правоохоронних структур у країнах, що відновлюються після конфліктів.

Особливістю цих сил є їхній гнучкий статус. Вони можуть діяти як цивільна поліція, але водночас мають військові можливості, що дозволяє їм ефективно працювати у зонах конфлікту або під час надзвичайних ситуацій.


Фото: Нацгвардія стала спостерігачем Європейських Сил Жандармерії (facebook.com mvs.gov.ua)

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