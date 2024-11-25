У Нацгвардії назвали топ-10 вакансій: кого шукають та скільки платять в армії

Нацгвардія оприлюднила 10 найпопулярніших вакансій для військовозобов'язаних громадян. Ці позиції охоплюють широкий спектр спеціальностей - від водіїв та хіміків до розвідників і кінологів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Національну гвардію України.