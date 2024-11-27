Бійці Нацгвардії зупинили штурм окупантів на Запорізькому напрямку (відео)
Бійці Національної гвардії спинили спробу наступу росіян на Запорізькому напрямку. Окупанти атакували групою піхоти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командуючого Нацгвардії Олександра Півненка.
Так, окупанти намагались наступати групою піхоти на позиції нацгвардійців, але їхні дії були завчасно виявлені аеророзвідкою "Спартану".
"На Запорізькому напрямку росіяни в основному намагаються проводити штурми та розвідку боєм піхотними групами від 3 до 10 чоловік. В залежності від можливості накопичити особовий склад та ділянки місцевості", - розповів Півненко.
За його даними, техніку ворог застосовує рідко, але і особовий склад ворога, і вогневі засоби українські військові знищують швидко і влучно.
Ситуація на Запорізькому напрямку
Протягом минулої доби, 26 листопада, на фронті відбулось 224 бої. Найбільша кількість боєзіткнень зафіксована на Покровському напрямку.
Додамо, що наприкінці вересня повідомлялось, що російські війська готуються до посилення штурмових дій на Запорізькому напрямку. Зокрема, збирають особовий склад та автомобільну техніку.
При цьому російські військові не мають сил для наступу на Запоріжжя. Ворог готується до штурмових дій біля кількох населених пунктів області.
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