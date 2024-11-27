Бійці Нацгвардії зупинили штурм окупантів на Запорізькому напрямку (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командуючого Нацгвардії Олександра Півненка.

Так, окупанти намагались наступати групою піхоти на позиції нацгвардійців, але їхні дії були завчасно виявлені аеророзвідкою "Спартану".

"На Запорізькому напрямку росіяни в основному намагаються проводити штурми та розвідку боєм піхотними групами від 3 до 10 чоловік. В залежності від можливості накопичити особовий склад та ділянки місцевості", - розповів Півненко.

За його даними, техніку ворог застосовує рідко, але і особовий склад ворога, і вогневі засоби українські військові знищують швидко і влучно.