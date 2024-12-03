Национальная гвардия Украины стала наблюдателем Европейских Сил Жандармерии: подробности

Во время заседания Межведомственного комитета высокого уровня Европейских Сил Жандармерии (EUROGENDFOR) Украина официально приобрела статус "Наблюдателя".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

Сообщается, что соответствующую декларацию об этом решении подписала делегация Национальной гвардии во главе с командующим Александром Пивненко.

"Национальная гвардия Украины интегрировалась в европейское сообщество правоохранительных формирований с военным статусом с целью реализации стратегического курса государства на обретение полноправного членства в ЕС и НАТО", - рассказали в МВД Украины.

Что такое статус "наблюдателя"?

Прежде всего, решение о предоставлении Украине этого статуса в Европейских Силах Жандармерии является важным шагом в евроинтеграционном курсе Украины, направленном на достижение полноправного членства в ЕС и НАТО.

Статус "Наблюдателя" открывает новые перспективы для Нацгвардии, в частности:

участие в миссиях и учениях EUROGENDFOR,

обмен опытом,

изучение и внедрение европейских стандартов в области обеспечения общественной безопасности, борьбы с преступностью и терроризмом.

Это позволит Украине не только усилить свой потенциал в сфере общественной безопасности, но расширить участие в международных мероприятиях и реализовывать совместные проекты технической помощи.

Европейские Силы Жандармерии (EUROGENDFOR)

Это международное правоохранительное формирование с военным статусом, созданное для быстрого реагирования на кризисные ситуации.

Главная цель состоит в обеспечении общественной безопасности, правопорядка и стабильности в регионах, где бездействуют обычные гражданские правоохранительные органы.

EUROGENDFOR была создана в 2006 году по инициативе Франции, Италии, Испании, Нидерландов и Португалии. Ее статус закреплен в Велсенском договоре от 18 октября 2007 года.

В ее состав входят страны, имеющие собственные национальные жандармерии или подобные формирования, объединяющие полицейские и военные функции.

Основные задачи EUROGENDFOR:

Обеспечение правопорядка в кризисных регионах, где отсутствуют местные власти. Помощь международным миссиям ООН, ЕС или НАТО в поддержке общественной безопасности. Тренировка и подготовка местных правоохранительных структур в возобновляемых странах после конфликтов.

Особенностью этих сил является их гибкий статус. Они могут действовать как гражданская полиция, но имеют военные возможности, что позволяет им эффективно работать в зонах конфликта или во время чрезвычайных ситуаций.



Фото: Нацгвардия стала наблюдателем Европейских сил Жандармерии (facebook.com mvs.gov.ua)

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