Націоналізувати "Сенс Банк" (Альфа-Банк) буде легше: Рада ухвалила важливе рішення

Верховна рада дозволила націоналізувати банки, які належать особам, які потрапили під санкції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.
За таке рішення проголосувало 305 парламентарів.
Таким чином, Нацбанку надають повноваження за певних обставин, пов’язаних із застосуванням санкцій до банку та/або власників істотної участі у банку, ухвалювати рішення про:
"Сенс Банк" (раніше - Альфа-Банк) - це найбільший в Україні банк, що належить підсанкційним особам. Його власниками є олігархи Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов.
У березні НБУ визнав небездоганною ділову репутацію акціонерів "Сенс Банка" та заборонив їм брати участь в управління банком.
При цьому російські олігархи не можуть продати свої частки в "Сенс Банку", адже проти них введено санкції України та Заходу.
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