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НБУ заборонив близьким до Путіна олігархам керувати "Сенс-Банком" ("Альфа-Банком")

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Україна, Вівторок 28 березня 2023 13:44
НБУ заборонив близьким до Путіна олігархам керувати "Сенс-Банком" ("Альфа-Банком") Фото: Михайлу Фридману заборонили керувати "Сенс-Банком" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України визнав небездоганною ділову репутацію акціонерів АТ "Сенс Банк" (раніше "Альфа-Банк"). Компаніям ABH Holdings S.A. та ABH Ukraine Limited заборонено брати участь в управління банком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"НБУ визнав ділову репутацію ABH Ukraine Limited небездоганною з огляду на наявність, зокрема, ознак небездоганної ділової репутації, що застосовуються до його власників опосередкованої істотної участі Андрія Косогова, Михайла Фрідмана та Петра Авена", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, компанії ABH Holdings S.A належить 57,6% акцій "Сенс Банку". Крім того, ABH Holdings S.A. є власником ABH Ukraine Limited, якому належить ще 42,4% акцій банку.

Згідно з рішенням НБУ, компаніям ABH BH Holdings S.A. та ABH Ukraine Limited заборонено використання права голосу за 100% акцій в "Сенс Банку".

Раніше НБУ заявив, що російські олігархи Михайло Фрідман та Петро Авен не можуть продати свої частки в "Сенс Банку" (раніше "Альфа-Банк"), оскільки проти них запроваджено санкції України та Заходу.

Нагадаємо, в Україні близькі до Володимира Путіна російські олігархи Михайло Фрідман та Петро Авен володіють значними активами, у т.ч. Альфа-Банком, який нещодавно був перейменований на Сенс Банк.

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