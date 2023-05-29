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Национализировать "Сенс Банк" (Альфа-Банк) будет легче: Рада приняла важное решение

Фото: Рада разрешила национализировать банки, принадлежащие подсанкционным лицам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Верховная рада разрешила национализировать банки, принадлежащие лицам, которые попали под санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко.

За такое решение проголосовало 305 парламентариев.

Таким образом, Нацбанку предоставляют полномочия при определенных обстоятельствах, связанных с применением санкций против банка и/или владельцев существенного участия в банке, принимать решение о:

  • запрете подсакционному лицу приобретать или увеличивать существенное участие в банке;
  • отзыве банковской лицензии и ликвидации банка (не определенного системно важным) или о выводе с рынка системно важного банка (национализация).

При чем здесь "Сенс Банк"?

"Сес Банк" (ранее - Альфа-Банк) - это крупнейший в Украине банк, принадлежащий подсанкционным лицам. Его владельцами являются олигархи Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов.

В марте НБУ признал небезупречной деловую репутацию акционеров "Сенс Банка" и запретил им участвовать в управлении банком.

При этом российские олигархи не могут продать свои доли в "Сенс Банке", ведь против них введены санкции Украины и Запада.

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