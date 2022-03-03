Национализация, борьба с коллаборантами и мародерами: что сегодня приняла Рада
Четверг 03 марта 2022 16:31
Сегодня состоялось пленарное заседание в Верховной Раде. Народные депутаты приняли ряд законов и одно постановление.
Какое постановление было принято:
постановление об обращении Верховной рады Украины к Организации объединенных наций, верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международного комитета Красного креста, Европарламента, международных организаций и собраний, парламентов и правительств иностранных государств касаемо срочной необходимости обеспечения защиты гражданского населения Украины от военной агрессии оккупанта. Какие законы были приняты:
закон "О всеобщей мобилизации";
закон "Об использовании Вооруженных Сил Украины и других военных формирований";
закон о внесении изменений в обеспечение ответственности лиц, причастных к коллаборационистской деятельности;
закон о внесении изменений касаемо уголовной ответственности за коллаборационистскую деятельность;
закон о внесении изменений касаемо запрета распространения и изготовления пропагандистской информационной продукции;
закон о внесении изменений касаемо дополнительного регулирования обеспечения деятельности правоохранительных органов в условиях военного положения;
закон "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" касаемо изменения подсудности судов";
закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины касаемо усиления ответственности за преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях действия режима военного положения";
закон "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины";
закон о защите интересов субъектов при представлении отчетности или других документов во время военного положения или же состояния войны;
закон об основных принципах принудительного изъятия собственности Российской Федерации и резидентов страны агрессора на территории Украины;
закон о внесении изменений касаемо усиления ответственности за мародерство;
закон о внесении изменений касаемо особенностей налогообложения и представления отчетности в условиях военного положения.
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