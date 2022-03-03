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Націоналізація, боротьба з колаборантами та мародерами: що сьогодні ухвалила Рада

Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні відбулось пленарне засідання у Верховній раді. Народні депутати ухвалили низку законів та одну постанову.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Верховної ради.

Яку постанову було ухвалено:

  • постанову про звернення Верховної ради України до Організації об’єднаних націй, верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародного комітету Червоного хреста, Європарламенту, міжнародних організацій та асамблей, парламентів й урядів іноземних держав щодо термінової необхідності забезпечення захисту цивільного населення України від військової агресії окупанта.

Які закони було ухвалено:

  • закон "Про загальну мобілізацію";
  • закон "Про використання Збройних Сил України та інших військових формувань";
  • закон про внесення змін до забезпечення відповідальності осіб, які причетні до колабораційної діяльності;
  • закон про внесення змін щодо кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність;
  • закон про внесення змін щодо заборони поширення й виготовлення пропагандистської інформаційної продукції;
  • закон про внесення змін щодо додаткового регулювання забезпечення діяльності правоохоронних органів в умовах воєнного стану;
  • закон "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо зміни підсудності судів";
  • закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах дії режиму воєнного стану";
  • закон "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України";
  • закон про захист інтересів суб’єктів під час подання звітності або ж інших документів під час воєнного стану або ж стану війни;
  • закон про основні засади щодо примусового вилучення власності Російської Федерації та резидентів країни агресора на території України;
  • закон про внесення змін щодо посилення відповідальності за мародерство;
  • закон про внесення змін щодо особливостей оподаткування й подання звітності в умовах воєнного стану.

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