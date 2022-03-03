Націоналізація, боротьба з колаборантами та мародерами: що сьогодні ухвалила Рада

Сьогодні відбулось пленарне засідання у Верховній раді. Народні депутати ухвалили низку законів та одну постанову.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Верховної ради.

постанову про звернення Верховної ради України до Організації об’єднаних націй, верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародного комітету Червоного хреста, Європарламенту, міжнародних організацій та асамблей, парламентів й урядів іноземних держав щодо термінової необхідності забезпечення захисту цивільного населення України від військової агресії окупанта .

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