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Национализация, борьба с коллаборантами и мародерами: что сегодня приняла Рада

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Четверг 03 марта 2022 16:31
Национализация, борьба с коллаборантами и мародерами: что сегодня приняла Рада Фото: какие законы приняла Верховная рада 3 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня состоялось пленарное заседание в Верховной Раде. Народные депутаты приняли ряд законов и одно постановление.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Верховной Рады.

Какое постановление было принято:

  • постановление об обращении Верховной рады Украины к Организации объединенных наций, верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международного комитета Красного креста, Европарламента, международных организаций и собраний, парламентов и правительств иностранных государств касаемо срочной необходимости обеспечения защиты гражданского населения Украины от военной агрессии оккупанта.

Какие законы были приняты:

  • закон "О всеобщей мобилизации";
  • закон "Об использовании Вооруженных Сил Украины и других военных формирований";
  • закон о внесении изменений в обеспечение ответственности лиц, причастных к коллаборационистской деятельности;
  • закон о внесении изменений касаемо уголовной ответственности за коллаборационистскую деятельность;
  • закон о внесении изменений касаемо запрета распространения и изготовления пропагандистской информационной продукции;
  • закон о внесении изменений касаемо дополнительного регулирования обеспечения деятельности правоохранительных органов в условиях военного положения;
  • закон "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" касаемо изменения подсудности судов";
  • закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины касаемо усиления ответственности за преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях действия режима военного положения";
  • закон "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины";
  • закон о защите интересов субъектов при представлении отчетности или других документов во время военного положения или же состояния войны;
  • закон об основных принципах принудительного изъятия собственности Российской Федерации и резидентов страны агрессора на территории Украины;
  • закон о внесении изменений касаемо усиления ответственности за мародерство;
  • закон о внесении изменений касаемо особенностей налогообложения и представления отчетности в условиях военного положения.

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