Национализация, борьба с коллаборантами и мародерами: что сегодня приняла Рада

Сегодня состоялось пленарное заседание в Верховной Раде. Народные депутаты приняли ряд законов и одно постановление.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Верховной Рады.

постановление об обращении Верховной рады Украины к Организации объединенных наций, верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международного комитета Красного креста, Европарламента, международных организаций и собраний, парламентов и правительств иностранных государств касаемо срочной необходимости обеспечения защиты гражданского населения Украины от военной агрессии оккупанта .

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