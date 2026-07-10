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"Націлені на нас": спецслужби Молдови розкрили новий план Росії

13:18 10.07.2026 Пт
2 хв
Що цього разу замислив Путін?
aimg Юлія Капітонова
Фото: Александр Мустяце, директор Служби інформації та безпеки (СІБ) Молдови (parlament.md)

Росія планує втрутитися в наступні вибори в Молдові. Ба більше, Кремль уже розпочав кампанію з дестабілізації країни.

З таким попередженням виступив директор Служби інформації та безпеки (СІБ) Молдови Александр Мустяце, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deschide.

За словами очільника СІБ, у 2026 році його команда фіксує суттєвий ріст кількості дезінформаційних та пропагандистських заходів.

Росія реалізує їх за допомогою методів, яких досі ніколи не використовувала. До прикладу, вона обрала TikTok як ключову платформу для поширення своїх фейків. Раніше це був Telegram.

Попри це, зараз Молдова набагато краще підготовлена до супротиву. Вона вже знає, як ефективно боротися зі спробами зовнішнього втручання, насамперед російського.

"Водночас ми не повинні розслаблятися, бо вони (росіяни - ред.) не розслабляються. У них є дуже великі команди фахівців, яким платять дуже добре, і які щодня націлені на нас", - сказав Мустяце.

Він також наголосив, що наразі головна мета Путіна у Молдові - підрив довіри до демократичних інститутів.

Кремль активно працює проти:

  • збройних сили РМ,
  • сектору безпеки,
  • сектору громадського порядку,
  • сектору правосуддя.

"Мета полягає в тому, щоб підірвати довіру, щоб під час наступного виборчого циклу громадяни замислилися над тим, чи ефективно працюють ці інституції", - попередив директор СІБ.

Раніше РБК-Україна писало, що Санду планує обговорити питання Придністров'я під час перемовин щодо України.

Ба більше, ми розповідали про гучні скандали у Молдові, які призвели до відставки премʼєра.

Також ми повідомляли, що Росія може готувати провокації проти Польщі. Про це попередив глава МЗС країни Радослав Сікорський.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяМолдова