"Нацелены на нас": спецслужбы Молдовы раскрыли новый план России

По словам главы СИБ, в 2026 году его команда фиксирует существенный рост количества дезинформационных и пропагандистских мероприятий.

Россия реализует их с помощью методов, которые до сих пор никогда не использовала. К примеру, она выбрала TikTok в качестве ключевой платформы для распространения своих фейков. Раньше это был Telegram.

Несмотря на это, сейчас Молдова гораздо лучше подготовлена к сопротивлению. Она уже знает, как эффективно бороться с попытками внешнего вмешательства, прежде всего российского.

"В то же время мы не должны расслабляться, потому что они (россияне - ред.) не расслабляются. У них есть очень большие команды специалистов, которым платят очень хорошо, и которые ежедневно нацелены на нас", - сказал Мустяце.

Он также подчеркнул, что главная цель Путина в Молдове - подрыв доверия к демократическим институтам.

Кремль активно работает против:

вооруженных сил РМ,

сектора безопасности,

сектора общественного порядка,

сектора правосудия.

"Цель заключается в том, чтобы подорвать доверие, чтобы во время следующего избирательного цикла граждане задумались над тем, эффективно ли работают эти институции", - предупредил директор СИБ.