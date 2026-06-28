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Молдова хоче порушити питання Придністров'я під час переговорів щодо миру в Україні

14:54 28.06.2026 Нд
2 хв
До порядку денного мирних переговорів можуть додати ще одну чутливу тему
aimg Марія Науменко
Молдова хоче порушити питання Придністров'я під час переговорів щодо миру в Україні Фото: президентка Молдови Мая Санду (Getty Images)
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Кишинів хоче винести одну зі своїх найболючіших проблем на міжнародний рівень. Йдеться про російську військову присутність у Придністров'ї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на молдовське видання Point.

Президентка Молдови Мая Санду наголосила, що Придністровський регіон є невід'ємною частиною країни, а його майбутнє обговорюється в контексті європейської інтеграції.

За її словами, головною проблемою залишається незаконна присутність російських військових.

"Придністровський регіон - частина Республіки Молдова, звичайно, ми обговорюємо й Придністровський регіон, - додала вона. - Зрозуміло, що кожного разу і ми порушуємо цю тему, і вони (європейські партнери - ред.) її порушують. Сподіваємося, разом ми зможемо вирішити цю проблему".

Лідерка Молдови також підкреслила, що питання вступу Молдови до Європейського Союзу вирішується в Брюсселі, а не в Москві.

Яку роль можуть відіграти переговори щодо миру в Україні

За словами Санду, якщо відбудуться переговори про завершення війни в Україні, Європейський Союз може також порушити питання Придністров'я.

Зокрема, йдеться про мирне виведення російських військ із регіону, яке Кишинів називає одним із ключових пріоритетів.

Нагадаємо, у червні Україна офіційно відкрила перший переговорний кластер "Основи" на шляху до вступу в ЄС.

Після цього президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що подальший прогрес України та Молдови оцінюватиметься окремо - за принципом "власних заслуг".

Водночас у МЗС України наголосили, що це не означає роз'єднання євроінтеграційних шляхів двох країн, адже Київ і Кишинів продовжують рух до членства синхронно.

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Молдова Російська Федерація Україна Мирні переговори Євросоюз
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