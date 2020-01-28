Нацгвардию будут привлекать к выполнению задач войсковой разведки, - Минобороны

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Николай Красный заявил, что Национальная гвардия Украины будет привлекаться к выполнению задач войсковой разведки, которая занимается разведкой тактического уровня. Об этом он сказал на брифинге об угрозах реформы разведывательных органов и СБУ во время обсуждения законопроекта о разведке №2412-р, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, Красный объяснил разницу между военной и войсковой разведкой.

"Национальная гвардия будет привлекаться к выполнению задач войсковой разведки. В чем разница между военной и войсковой разведкой... Войсковая разведка - это обычно разведка тактического уровня, условно говоря войсковая - та, что осуществляется войсками. Ее ведут все - танкисты, десантники, пехота, все ведут войсковую разведку... что касается военной разведки ... Я прошу не спекулировать, что это какой-то русизм, например, что мы неправильно понимаем. Есть очень большая разница между "военная" и "войсковая", - пояснил представитель ГУР Минобороны.

Он подчеркнул необходимость принятия нового закона о разведке, а именно одобрения парламентом во втором чтении законопроекта №2412-д.

"О необходимости принятия этого закона, то мы считаем, что он нужен. Действующий закон о разведывательных органах Украины 2001 года принятия", - сказал представитель ГУР Минобороны.

Напомним, ранее в НГУ заверили, что не станут органом разведки. Так, согласно законопроекту о разведке №2412-д, который Верховная рада приняла в первом чтении, НГУ не имеет права быть органом разведки, впрочем Нацгвардия является субъектом разведывательного сообщества, а подразделения разведки органов военного управления и воинских частей НГУ, в порядке, определенном законом, могут привлекаться к выполнению отдельных разведывательных задач.

Как писало РБК-Украина ранее, ВР приняла за основу в первом чтении законопроект №2412-д "О разведке", за него проголосовали 233 нардепа. А до этого проект закона отправляли на доработку в комитет.