Нацгвардію будуть залучати до виконання завдань військової розвідки, - Міноборони

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Микола Красний заявив, що Національна гвардія України буде залучатися до виконання завдань військової розвідки, яка займається розвідкою тактичного рівня. Про це він сказав на брифінгу щодо загроз реформи розвідувальних органів і СБУ під час обговорення законопроекту про розвідку №2412-д, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, Красний пояснив різницю між військовою та воєнною розвідкою.

"Національна гвардія буде залучатися до виконання завдань військової розвідки. У чому полягає різниця між військовою і воєнною розвідкою… Військова розвідка - це зазвичай розвідка тактичного рівня, умовно кажучи військова - та, що здійснюється військами. ЇЇ ведуть всі - танкісти, десантники, піхота, всі ведуть військову розвідку… Що стосується воєнної розвідки… Я прошу не спекулювати, що це якийсь русизм, наприклад, що ми неправильно розуміємо. Є дуже велика різниця між "військова" і "воєнна", - пояснив представник ГУР Міноборони.

Він підкреслив необхідність прийняття нового закону про розвідку, а саме ухвалення парламентом у другому читанні законопроекту №2412-д.

"Щодо необхідності прийняття цього закону, то ми вважаємо, що він потрібний. Діючий закон про розвідувальні органи України 2001 року прийняття", - сказав представник ГУР Міноборони.

Нагадаємо, раніше у НГУ запевнили, що не стануть органом розвідки. Так, згідно із законопроектом про розвідку №2412-д, який Верховна рада прийняла у першому читанні, НГУ не має права бути органом розвідки, втім Нацгвардія є суб'єктом розвідувальної спільноти, а підрозділи розвідки органів військового управління та військових частин НГУ, в порядку, визначеному законом, можуть залучатися до виконання окремих розвідувальних завдань.

Як писало РБК-Україна раніше, ВР схвалила за основу в першому читанні законопроект №2412-д "Про розвідку", за нього проголосували 233 нардепа. А до цього проект закону відправляли на доопрацювання до профільного комітету.