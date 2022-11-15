Нацгвардійці знищили ворожу БМП у Донецькій області (відео)

Українським військовим вдалося знищити ворожу бойову машину піхоти на Донецькому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної гвардії України.
"Ось так спецпризначенці Нацгвардії зустрічають російських окупантів на українській землі", - йдеться у повідомленні.
На відео можна побачити, як українські військові влучним пострілом атакували ворожу БМП.
Пізніше стало видно, що ворожа техніка загорілась, а її екіпаж був ліквідований.
Нагадаємо, у Херсонській області українські військові підбили російський танк, який вони намагались додатково "захистити" каналізаційними люками.
Також нещодавно бійці спецназу "Альфа" одним ударом знищили одразу три БМП окупантів на Харківському напрямку.
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