Нацгвардейцы уничтожили вражескую БМП в Донецкой области (видео)

Украинским военным удалось уничтожить вражескую боевую машину пехоты на Донецком направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной гвардии Украины.
"Вот так спецназовцы Нацгвардии встречают российских оккупантов на украинской земле", - говорится в сообщении.
На видео можно увидеть, как украинские военные точным выстрелом атаковали вражескую БМП.
Позже стало видно, что вражеская техника загорелась, а ее экипаж был ликвидирован.
Напомним, в Херсонской области украинские военные подбили российский танк, который они пытались дополнительно "защитить" канализационными люками.
Также недавно бойцы спецназа "Альфа" одним ударом уничтожили сразу три БМП оккупантов на Харьковском направлении.
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